Эррера: Мбаппе решил войти в историю клуба из родного города

Хавбек «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал решение Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом.

«Люди не спрашивали его, что он собирается делать. Я был в похожей ситуации, когда играл за „Манчестер Юнайтед“, очевидно, что мне приходилось спасать все последствия, и товарищи по команде оставили меня в покое. В этом случае все было по-другому. Я долго думал, что он будет играть в Мадриде, но в итоге всё не так. Вы должны уважать решение мальчика из Парижа, родившегося в пригороде, который не смог играть в молодёжной академии „ПСЖ“, потому что слишком рано уехал в „Монако“, и который решил войти в историю в клуба своего родного города.

Я думаю, что в «Мадриде» он, наверняка, стал бы одним из лучших игроков в его истории, а в «ПСЖ» он сейчас может стать лучшим игроком за всю историю клуба", — приводит слова Эрреры As.