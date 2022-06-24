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Два испанских клуба претендуют на Себастьяна Шиманьски

Два испанских клуба претендуют на Себастьяна Шиманьски
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Два испанских клуба заинтересованы в приобретении польского полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьски, сообщает La Colina de Nervión.

По информации источника, игроком московского клуба интересуются «Севилья» и «Реал Сосьедад». Издание сообщает, что московский клуб готов рассмотреть предложения по Шиманьски в размере € 12 млн.

В марте СМИ сообщали, что интерес к Шиманьскому проявляют испанские, английские, французские и итальянские клубы и футболист покинет Россию по окончании сезона. Позже в «Динамо» заявили, что не видят смысла комментировать многочисленные слухи.

Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2026 года. В завершившемся сезоне Себастьян принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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