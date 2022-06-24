Эррера назвал Вератти лучшим игроком, с кем ему приходилось играть

Хавбек «ПСЖ» Андер Эррера ответил на вопрос кто лучший из полузащитников, с кем ему приходилось играть в течение карьеры.
«Все игроки очень разные, давайте будем перечислять. Лучший, с кем я играл это Марко Вератти. Вот Тьяго из „Ливерпуля“, но что уж говорить о Погба, одном из футболистов с лучшими качествами… Или о Швайнштайгере, который пришёл в «Юнайтед» на последнем отрезке своей карьеры, но увидеть его было потрясающе. Тем не менее, я питаю особую привязанность к Марко. Футболист всегда думает, что он должен играть, а если он играет на твоей позиции… Ничего не скажешь (смеётся, прим. „Чемпионата“). Я ставлю его на уровень Хави и Иньесты», — приводит слова Эрреры As.
По итогам сезона-2021/2022 «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции. В розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА французский клуб вылетел из турнира на стадии 1/8 плей-офф, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».
- 24 июня 2022
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