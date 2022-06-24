Романо: «Челси» и «Интер» согласовали аренду Лукаку, о сделке объявят на следующей неделе
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Миланский «Интер» и лондонский «Челси» согласовали условия аренды нападающего английской команды Ромелу Лукаку на сезон-2022/2023. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, стороны согласовали все бумаги, а о сделке будет объявлены на следующей неделе. У «Интера» не будет опции выкупа футболиста.
29-летний Лукаку играл за «Интер» с 2019 по 2021 год, проведя за команду 95 матчей, забив 64 гола и отдал 16 результативных передач. Год назад «Челси» выкупил Ромелу за € 113 млн. В сезоне-2021/2022 Лукаку в 44 встречах отличился 15 раз и дважды ассистировал партнёрам. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео:
Новость по темеСтали известны детали перехода Лукаку из «Челси» в «Интер»
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