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Романо: «Челси» и «Интер» согласовали аренду Лукаку, о сделке объявят на следующей неделе

Романо: «Челси» и «Интер» согласовали аренду Лукаку, о сделке объявят на следующей неделе
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Миланский «Интер» и лондонский «Челси» согласовали условия аренды нападающего английской команды Ромелу Лукаку на сезон-2022/2023. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, стороны согласовали все бумаги, а о сделке будет объявлены на следующей неделе. У «Интера» не будет опции выкупа футболиста.

29-летний Лукаку играл за «Интер» с 2019 по 2021 год, проведя за команду 95 матчей, забив 64 гола и отдал 16 результативных передач. Год назад «Челси» выкупил Ромелу за € 113 млн. В сезоне-2021/2022 Лукаку в 44 встречах отличился 15 раз и дважды ассистировал партнёрам. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео:

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