Источник: «Зенит» может заплатить за Кассьерру € 5 млн

Действующий чемпион России «Зенит» близок к заключению соглашения с «Сочи» о переходе нападающего Матео Кассьерры. Об этом сообщает журналист Пипе Сьерра в «Твиттере». По сведениям источника, клуб из Санкт-Петербурга может заплатить за 25-летнего игрока € 5 млн и заключить с ним контракт по схеме «3+1».
На предстоящий переход Кассьерры в «Зенит» намекали официальные лица обеих команд. Колумбиец стал игроком сочинцев в августе 2021 года. С тех пор Матео забил 14 голов и отдал шесть результативных передач в 26 матчах во всех турнирах. Примечательно, что все результативные действия Кассьерры пришлись на игры в РПЛ (их было 22). Он стал вторым в списке бомбардиров турнира в сезоне-2021/2022 (после Гамида Агаларова из «Уфы»).
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