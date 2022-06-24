Андрей Чернышов подписал новый контракт с индийским «Мохаммеданом»

Российский тренер Андрей Чернышов, который возглавляет индийский футбольный клуб «Мохаммедан», рассказал о подписании нового соглашения. Также он прокомментировал выступление команды по ходу сезона-2021/2022. Специалист рассказал об изменениях в составе, а также ожиданиях от нового розыгрыша соревнований.



«В конце мая у меня закончился контракт с клубом «Мохаммедан». И хотя была опция «+1», клуб понимал, что будет сложно удержать меня после такого фантастического сезона. Победа в «Калькутта Лига» (41 год клуб не побеждал в этом престижном турнире). Выход в финал самого старого Кубка в азиатском регионе «Кубок Дюран» (где только в дополнительное время уступили одной из сильнейших команд Суперлиги «Гоа»). И, наконец, заняли второе место в чемпионате, лучший результат в истории клуба. До последней игры сохраняли шансы на победу, но не хватило опыта и везения.



По окончании сезона пять наших игроков ушли на повышение — в клубы Суперлиги. В общем, все понимали, что тренеру Чернышову нужен новый контракт. Переговоры шли хорошо, практически не было разногласий по пунктам контракта. И вот на днях мы подписали новое соглашение сроком на один год. Задачи — самые максимальные, но будет ещё сложнее чем в прошлом сезоне.



Теперь мы для всех не «тёмная лошадка», а фавориты. В команде будет много новых и молодых игроков. Это дополнительные сложности, многим игрокам надо будет объяснять наши требования. Но в футболе не бывает легко. Прошлые заслуги не в счет. Будем работать и добиваться высоких результатов», — написал Чернышов в своих социальных сетях.

Российский специалист возглавил индийский футбольный клуб «Мохаммедан» в мае 2021 года. После этого команда выиграла трофей в Калькуттской футбольной лиге (чемпионат проводится в штате Западная Бенгалия). В России наставник работал с молодёжными сборными, «Спартаком» и брянским «Динамо».