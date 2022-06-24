«Спартак» Туймазы прекратил существование, 9 июня клуб получил лицензию на участие в ФНЛ-2

Туймазинский «Спартак» (Республика Башкортостан) прекратил существование в качестве профессионального клуба и не примет участие в розыгрыше ФНЛ-2 в сезоне-2022/2023. Об этом сообщил главный тренер команды Наиль Хабибуллин.
«На сегодняшний день мы, к сожалению, закрываемся. Ребятам мы уже объявили, чтобы они трудоустраивались, искали себе новые команды. Я верю, что всё ещё можно исправить, сохранить нашу команду, но как бы не звучало банально, нам нужна помощь Республики», — рассказал Хабибуллин в эфире телеканала БСТ.
9 июня «Спартак» (Туймазы) вошёл в число 79 футбольных клубов, которым Российский футбольный союз (РФС) выдал лицензию для участия в новом розыгрыше ФНЛ-2.
Каким будет новый «Спартак»? Подробный разбор с Максом КБ Телега. Премьер-лига несправедливости #9:
- 24 июня 2022
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