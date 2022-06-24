Карраскаль: счастлив в России. Не понимаю, зачем куда-то уезжать и прятаться

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказал своё мнение по поводу решения ФИФА по легионерам российских клубов. Футболист рассказал о действиях руководства армейцев, которое продолжает заботиться о безопасности зарубежных игроков.



«Не буду прибегать к этой возможности. У меня длительный контракт с ЦСКА. Я очень рад играть в этой команде, я всем доволен и счастлив. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Ничего менять не собираюсь и не планирую куда-то уходить.



Родители всегда переживают за своих детей. Я с 15 лет живу вне дома и привык нести ответственность за свои решения. Если я сделал свой выбор, подписав контракт с ЦСКА, то зачем что-то менять? Поначалу родители, конечно, волновались, но сейчас эта тема уже ушла.



Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если вдруг случится что-то из ряда вон выходящее, клуб не оставит нас и даже поможет с отъездом в безопасное место. Руководство успокоило игроков, окружив заботой и теплом, так что беспокоиться не о чем. В Москве спокойная и стабильная жизнь, никаких проблем нет. Я люблю футбол и здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Зачем куда-то уезжать или прятаться? Я не понимаю. Я здесь предельно счастлив», — цитирует Карраскаля «Матч ТВ».



23-летний Карраскаль был арендован российским клубом до конца сезона в зимнее трансферное окно. После этого команда приняла решение выкупить его контракт. За ЦСКА он сыграл 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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