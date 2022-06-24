Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Агенты напели, что есть варианты». Нигматуллин — о неявке Мозеса на сборы «Спартака»

«Агенты напели, что есть варианты». Нигматуллин — о неявке Мозеса на сборы «Спартака»
Комментарии

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал отсутствие полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса на сборах красно-белых. Он поделился мнением о причинах сложившейся ситуации.

«Учитывая то, что ФИФА дала зелёный свет по поводу расторжения контрактов легионеров, которые играют в России, Мозес, возможно, решил этим воспользоваться. Вполне возможно, агенты напели, что есть какие-то более интересные варианты получить более выгодный контракт. Поэтому Мозес принял решение не приезжать на сборы «Спартака», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Виктор Мозес стал футболистом «Спартака» осенью 2020 года, когда перебрался в московский клуб из «Челси». В составе красно-белых он провёл 33 встречи, забил три мяча и отдал пять ассистов.

Новость по теме
Мозес не приехал в расположение «Спартака». Контракт не приостановлен, причины выясняются
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022