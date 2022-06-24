«Агенты напели, что есть варианты». Нигматуллин — о неявке Мозеса на сборы «Спартака»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал отсутствие полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса на сборах красно-белых. Он поделился мнением о причинах сложившейся ситуации.



«Учитывая то, что ФИФА дала зелёный свет по поводу расторжения контрактов легионеров, которые играют в России, Мозес, возможно, решил этим воспользоваться. Вполне возможно, агенты напели, что есть какие-то более интересные варианты получить более выгодный контракт. Поэтому Мозес принял решение не приезжать на сборы «Спартака», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Виктор Мозес стал футболистом «Спартака» осенью 2020 года, когда перебрался в московский клуб из «Челси». В составе красно-белых он провёл 33 встречи, забил три мяча и отдал пять ассистов.

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