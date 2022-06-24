«Челси» может подписать Неймара после ухода Лукаку
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Лондонский «Челси» заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» Неймара. Английская команда в ближайшее время должна объявить об уходе форварда Ромелу Лукаку в «Интер» (аренда), что должно открыть возможность для перехода 30-летнего бразильца в «Челси». Об этом сообщает Daily Star.
Ранее неоднократно сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Неймара в летнее трансферное окно. Говорилось, что его может арендовать «Ювентус» либо форвард может вернуться в «Барселону», которой предлагают приобрести игрока за € 50 млн.
Неймар остаётся футболистом, за которого заплатили наибольшую сумму при переходе. В 2017 году «ПСЖ» выложил за футболиста «Барселоны» € 222 млн. Это по-прежнему рекордный трансфер для мирового футбола.
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