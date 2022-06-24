Орлов: плохо, что Бердыев возглавил команду в Иране

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского «Трактора».
«Плохо, что Курбан Бердыев возглавил команду в Иране. Он такой специалист, российский тренер, он дважды сделал чемпионом «Рубин», подготовил много игроков.
Но его не назначают, не берут в команды, потому что он со своим мнением. Потому что он выстраивает ту систему подготовки, которая другим не нравится. Нередко президенты, в меньшей степени ещё генеральные директора ищут себе удобных людей, а вот Бердыев — неудобный. Мне кажется, это потеря для нашего российского футбола, он специалист высочайшей пробы», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, Курбан Бердыев был назначен главным тренером иранского футбольного клуба «Трактор» в понедельник, 20 июня. Предыдущим местом работы специалиста был казахстанский «Кайрат».
- 24 июня 2022
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