Орлов: плохо, что Бердыев возглавил команду в Иране

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского «Трактора».



«Плохо, что Курбан Бердыев возглавил команду в Иране. Он такой специалист, российский тренер, он дважды сделал чемпионом «Рубин», подготовил много игроков.



Но его не назначают, не берут в команды, потому что он со своим мнением. Потому что он выстраивает ту систему подготовки, которая другим не нравится. Нередко президенты, в меньшей степени ещё генеральные директора ищут себе удобных людей, а вот Бердыев — неудобный. Мне кажется, это потеря для нашего российского футбола, он специалист высочайшей пробы», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».



Напомним, Курбан Бердыев был назначен главным тренером иранского футбольного клуба «Трактор» в понедельник, 20 июня. Предыдущим местом работы специалиста был казахстанский «Кайрат».