В «Динамо» рассказали, что Шиманьски и Варела не сыграют с «Амкалом»

Защитник Гильермо Варела (Уругвай и полузащитник Себастьян Шиманьски (Польша) не помогут московскому «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом», который состоится 25 июня. Обоим футболистам выделены дополнительные дни отпуска из-за участия в матчах за национальную команду. Об этом объявила пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.
29-летний Варела 5 и 11 июня выходил на поле в контрольных матчах сборной Уругвая с США (68 минут, 0:0) и Панамой (15 минут, 5:0, голевой пас). Соглашение Варелы с «Динамо» истекает в 2023 году.
23-летний Шиманьски в составе сборной Польши в июне играл в двух матчах Лиги наций с Бельгией (66 минут, 1:6, голевая передача и 70 минут, 0:1). Соглашение Шиманьского и «Динамо» рассчитано до 2026 года.
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