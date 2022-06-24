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Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Юри Алберто

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Юри Алберто
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации нападающего Юри Алберто. Ранее сообщалось, что игрок не вернулся в расположение команды. Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев рассказал, что у клуба есть опция двухсторонней аренды по футболисту.

«Мы разбираемся с ситуацией возможной замены Юри Алберто — пытаемся заключить договор аренды или встречной аренды. Думаю, в ближайшее время мы всё узнаем. Возможность, что Юри сыграет за нас в следующем сезоне, присутствует. Насколько она большая, не знаю, посмотрим. Но сейчас приоритет агента и футболиста — какое-то время поиграть в другом клубе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

21-летний Алберто стал игроком «Зенита» в январе 2022 года. По сведениям Transfermarkt, общая сумма трансфера Юри из «Коринтианса» составила € 25 млн. За российскую команду нападающий сыграл в 15 матчах, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.

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