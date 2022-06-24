Андрей Мостовой: я не боюсь конкуренции с Зелимханом Бакаевым

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался на тему конкуренции с Зелимханом Бакаевым. Бывший футболист «Спартака» перешёл в клуб из Санкт-Петербурга свободным агентом.

«Конкуренция — это нормально, тем более, в таком клубе, как «Зенит». У нас с Зелимханом Бакаевым немного разные позиции и качества, поэтому конкуренции с ним я не боюсь», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

24-летний Мостовой — воспитанник ЦСКА. В «Зените» Андрей оказался в 2019 году. За первую команду Мостовой в 71 матче забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.



25-летний Бакаев прошедший сезон проводил в «Спартаке». В 36 матчах он забил три гола и отдал восемь результативных передач. По окончании чемпионата клуб не сумел договориться о продлении контракта со своим воспитанником, Бакаев подписал соглашение с «Зенитом».

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