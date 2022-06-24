Семак рассказал, что ведёт переговоры с «Зенитом» о продлении контракта
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что разговаривает с руководством команды о продлении соглашения. Предыдущий контракт специалиста истекал по окончании сезона-2021/2022, но был автоматически продлён на сезон.
«У меня есть опция продления контракта, есть возможность подписать новое соглашение. Сейчас мы обсуждаем все условия с клубом», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
46-летний Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, приведя команду к четырем титулам чемпиона России подряд. Также команда под руководством специалиста выиграла Кубок и два Суперкубка страны.
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