Семак: уважаем решение Алберто. Нам придётся форматировать игровую схему

Наставник петербуржского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ему придётся изменять текущую игровую схему в связи с ситуацией нападающего Юри Алберто. Бразильский футболист планирует какое-то время поиграть в другом клубе, о чём уведомил руководство «Зенита».

«Мы уважаем решение каждого игрока. Все вопросы, которые возникают, проходят в переговорном русле. Сейчас сложилась такая ситуация. У кого-то одно мнение, у кого-то — другое, и мы, конечно, готовы выслушать любого игрока.



Что касается игровых характеристик Юри — мы понимали его сильные качества, когда подписывали контракт. Его будет не хватать, придётся немного форматировать схему. Такая у нас работа, потому что обстановка очень быстро меняется. Это часть работы тренерского штаба — делать некие изменения для того, чтобы как-то менять игру в зависимости от качеств игроков, которые есть в команде», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

21-летний Алберто стал игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022. Российский клуб подписал бразильского футболиста сразу же после ухода Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер». Соглашение с Юри было подписано на пять лет. «Зенит» должен выплатить за переход игрока € 25 млн с учётом бонусов в € 4 млн за выполнение различных условий.

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