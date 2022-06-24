Стартовала продажа билетов на матч «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России

Российский футбольный союз на официальном сайте объявил о начале продаж билетов на Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак». Встреча состоится 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Сообщается, что реализация билетов состоится в два этапа. С 24 по 29 июня их смогут приобрести лишь болельщики играющих команд, которые получат по 30% квоты от вместимости арены. Эта сумма может вырасти ещё на 10% в случае повышенного спроса. С 30 июня билеты смогут приобрести все желающие. Минимальная стоимость билета на матч составит 900 рублей.
Общая вместимость «Газпром Арены» – 57 007 зрительских мест. Около 5% билетов от общего числа будет зарезервировано для реализации социальных программ, а также для выполнения партнерских обязательств РФС и РПЛ.
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