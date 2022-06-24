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В «Динамо» отреагировали на слухи о переходе Бальбуэны в «Коринтианс»

В «Динамо» отреагировали на слухи о переходе Бальбуэны в «Коринтианс»
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В московском «Динамо» прокомментировали информацию о том, что парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна может воспользоваться возможностью, которую легионерам российских клубов дала ФИФА. В приобретении игрока был заинтересован бразильский «Коринтианс».

«На все слухи, которые ежедневно появляются в любое межсезонье, мы отвечаем исключительно фактами. Фабиан Бальбуэна 21 июня вышел из отпуска, прошёл медобследование и с 22 июня наряду с остальными игроками приступил к тренировкам. Команда занимается в Новогорске в режиме две тренировки в день», – цитирует пресс-службу московского «Динамо» Metaratings.

Фабиан Бальбуэна стал защитником московского «Динамо» в июле 2021 года. Он перешёл в российский клуб на правах свободного агента. За бело-голубых футболист сыграл 31 встречу, забил три мяча и отдал один ассист.

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