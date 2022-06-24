Деян Ловрен вернулся в расположение «Зенита», он не играл с декабря 2021 года

Защитник и капитан «Зенита» Деян Ловрен вернулся в расположение команды из Санкт-Петербурга. Хорватский футболист уже прошёл традиционный коридор. Видео опубликовано в телеграм-канале «Зенита».

Видео принадлежит телеграм-каналу «Зенита».

Последний матч в футболке «Зенита» 32-летний футболист провёл в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1). Во время весенней части сезона Ловрен восстанавливался от травмы лодыжки. У Деяна остался последний год по контракту с российской командой. Он перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020-м.

По итогам сезона-2021/2022 «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл чемпионат России.

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