Деян Ловрен вернулся в расположение «Зенита», он не играл с декабря 2021 года
Поделиться
Защитник и капитан «Зенита» Деян Ловрен вернулся в расположение команды из Санкт-Петербурга. Хорватский футболист уже прошёл традиционный коридор. Видео опубликовано в телеграм-канале «Зенита».
Видео принадлежит телеграм-каналу «Зенита».
Последний матч в футболке «Зенита» 32-летний футболист провёл в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1). Во время весенней части сезона Ловрен восстанавливался от травмы лодыжки. У Деяна остался последний год по контракту с российской командой. Он перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020-м.
По итогам сезона-2021/2022 «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл чемпионат России.
Каким будет новый «Спартак»? Подробный разбор с Максом КБ Телега. Премьер-лига несправедливости #9:
Комментарии
- 24 июня 2022
-
13:20
-
13:15
-
13:15
-
13:07
-
13:06
-
13:05
-
13:04
-
13:02
-
12:48
-
12:31
-
12:26
-
12:20
-
12:18
-
12:05
-
12:03
-
12:01
-
11:56
-
11:34
-
11:28
-
11:18
-
11:14
-
11:08
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:43
-
10:32
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:17
-
10:08
-
10:04
-
10:00
Партнерский контент