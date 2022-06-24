Экс-президент РФС оценил желание сборной России сыграть осенью против Саудовской Аравии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о намерении сборной России провести осенью товарищескую встречу с национальной командой Саудовской Аравии. Также он оценил возможности потенциального соперника.



«В этой ситуации не до жиру, быть бы живу. Европа вся закрыта. Осталась Южная Америка или Азия. Планировалась игра с Ираном, но не состоялась. Я не знаю, по какой причине.



Саудовская Аравия — хороший соперник. Всегда находятся на ведущих позициях в своей Конфедерации. Нам, конечно, играть надо, сборы проводить тоже. Дай бог, чтобы случилось», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Российский футбольный союз ведёт активные переговоры по организации этого матча.