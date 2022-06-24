Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент РФС оценил желание сборной России сыграть осенью против Саудовской Аравии

Экс-президент РФС оценил желание сборной России сыграть осенью против Саудовской Аравии
Комментарии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о намерении сборной России провести осенью товарищескую встречу с национальной командой Саудовской Аравии. Также он оценил возможности потенциального соперника.

«В этой ситуации не до жиру, быть бы живу. Европа вся закрыта. Осталась Южная Америка или Азия. Планировалась игра с Ираном, но не состоялась. Я не знаю, по какой причине.

Саудовская Аравия — хороший соперник. Всегда находятся на ведущих позициях в своей Конфедерации. Нам, конечно, играть надо, сборы проводить тоже. Дай бог, чтобы случилось», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Российский футбольный союз ведёт активные переговоры по организации этого матча.

Новость по теме
Сборная России планирует осенью сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022