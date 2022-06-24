Рифат Жемалетдинов не сыграет в 2022 году из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов пропустит от семи до девяти месяцев из-за повреждения ахиллова сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба московской команды на официальном сайте. Хавбек получил травму на тренировке клуба, после чего прошёл комплексное медицинское обследование и МРТ. Таким образом, возвращение 25-летнего Жемалетдинова не планируется раньше весенней части сезона-2022/2023.

Жемалетдинов — воспитанник железнодорожников. С 2016 по 2018 год Рифат выступал за казанский «Рубин», после чего вернулся в «Локомотив». За первый состав московской команды полузащитник в 117 матчах забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи. Соглашение между сторонами действует до 2024 года.

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