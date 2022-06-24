Наумов: Жемалетдинов создавал атаку «Локомотива», найти ему замену будет крайне тяжело

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о травме полузащитника команды Рифата Жемалетдинова. Футболист пропустит 7-9 месяцев из-за повреждения ахиллова сухожилия.
«В течение трёх недель нужно найти ему замену. Он системообразующий игрок. Рифат создавал атаку «Локомотива». Тяжёлая потеря для клуба. Это отрицательно скажется на результатах. 7-9 месяцев — практически весь большой первый круг. Это, безусловно скажется на игре. Найти ему замену будет крайне тяжело.
К сожалению, футбол такая штука. Только игрок начинает. Бабах, и всё. Это может сказаться и на дальнейшей карьере. Очень тяжело после таких травм выходить. Главное ему не упасть духом. Вылечится! Надо поехать, видимо куда-то в Италию или Германию», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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- 24 июня 2022
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