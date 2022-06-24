Булыкин — о травме Жемалетдинова: большая потеря для «Локо», но Рифат справится и вернётся

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что хавбек Рифат Жемалетдинов получил травму на сборах. По появившейся информации, полузащитник не сможет помочь клубу в ближайшие месяцы, его возвращение ожидается лишь весной 2023 года.
«7-9 месяцев? Нифига себе. Очень большая потеря для «Локомотива». Жалко, что такой футболист получает серьёзную травму. Даже когда на 2 месяца вылетаешь, уже очень тяжело. А здесь вдвойне тяжелее. Я думаю, он справится, вернётся и ещё порадует нас своей игрой. Тяжёлая, видать, травма», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Рифат Жемалетдинов получил серьёзное повреждение ахилла во время тренировочного процесса. Всего за «Локомотив» он провёл 117 встреч, забил 18 мячей и оформил 22 ассиста.
- 24 июня 2022
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