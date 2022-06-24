Экс-глава «Уфы»: услышим гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе. Всем врагам назло

Бывший глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов уверен, что башкирская команда однажды сыграет в Лиге чемпионов и выйдет на поле «Камп Ноу» — домашней арены испанской «Барселоны».
«Сидя на скамейке, с которой Хави рулит командой — все время прокручиваю в голове фразу, которой мы заканчиваем почти каждый разговор с одним близким соратником — что мы еще обязательно услышим гимн Лиги Чемпионов на нашем уфимском стадионе. Услышим, всем врагам назло. И еще добавлю — и на Ноу Камп выйдут однажды не один человек в форме ФК Уфа, как сегодня, а 11», — написал Мурзагулов в соцсетях.
«Уфа» вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне — Первая лига) по итогам минувшего сезона. До этого башкирская команда восемь лет выступала в Российской Премьер-Лиге. В сезоне-2018/2019 «Уфа» принимала участие в квалификационных раундах Лиги Европы, где остановилась в шаге от выхода в групповой этап (поражение от «Глазго Рейнджерс»).
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