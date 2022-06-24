Пресс-атташе «Динамо»: можно сколько угодно хитрить, но потом тебя называют дельфином

Пресс-атташе московского футбольного клуба «Динамо» Полина Лысенко выразила мнение о симуляциях на поле, намекнув на футболиста «Спартака» Александра Соболева.



«Можно сколько угодно хитрить на поле, но потом тебе дают разные прозвища, например, называют дельфином», – сказала Лысенко в эфире телеканала «Матч ТВ».



В студии также присутствовал знаменитый в прошлом футболист «Спартака» Андрей Тихонов. «Это вы на кого напали?» – спросил легендарный игрок красно-белых. «Не знаю», – ответила пресс-атташе «Динамо».



Вероятно, девушка намекала на игрока московского «Спартака» Александра Соболева, за которым среди болельщиков вражеских клубов закрепилось прозвище «дельфин» из-за частых симуляций.

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