Петржела: впервые слышу о матче ветеранов перед Суперкубком. Меня «Зенит» никуда не звал

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал появившуюся информацию о том, что он будет возглавлять команду ветеранов клуба из Санкт-Петербурга в выставочном матче, приуроченном к Суперкубку России. Ранее стало известно, что наставник рассматривается в качестве одного из кандидатов на этот пост.



«Впервые слышу о матче ветеранов перед Суперкубком. Меня «Зенит» никуда не звал», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее появилась информация, что организаторы матча за Суперкубок России, в котором должны сыграть «Зенит» и «Спартак», готовы провести матч ветеранов. Они планируют эту встречу на 8 июля, а на следующий день команды разыграют трофей.