Агент Овечкина: Александр рад сыграть за «Динамо», он часто играет в футбол

Глеб Чистяков, агент российского хоккеиста Александра Овечкина, прокомментировал предстоящее участие спортсмена в товарищеском матче за московское «Динамо» с «Амкалом». Встреча состоится 25 июня на «ВТБ Арене» в Москве.

«Конечно, Александр рад сыграть за футбольное «Динамо». Он часто играет в футбол. Перед каждым хоккейным матчем — разминка. Это не считается! Так, для себя, с друзьями, знакомыми играет в футбол. Аккуратно, естественно. Почему третий номер? Не знаю», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

36-летний Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо». В 2015 году Александр стал хоккеистом клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает до сих пор.

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