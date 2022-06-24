В Уфе активисты требуют от клуба снять плакат с изображением Александра Зинченко

Лидер башкирского общественного движения «Чистая Черниковка» Руслан Бадретдинов сообщил, что его организация требует от ФК «Уфа» снять с фасада домашнего стадиона плакат с изображением футболиста сборной Украины Александра Зинченко.

«Мы, общественное движение «Чистая Черниковка», призываем ликвидировать баннер гражданина Украины, игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко со стадиона ФК «Уфа». В противном случае мы будем обязаны обратиться в профильные органы для объяснения позиции ФК «Уфа», — написал Бадретдинов в социальных сетях.

25-летний Зинченко выступал за «Уфу» с февраля 2015 по июль 2016 года. Из российской команды Александр перешёл в «Манчестер Сити». Действующее соглашение между Зинченко и «Манчестер Сити» рассчитано до 2024 года.