Смородская: Жемалетдинова очень жалко, он ценный игрок. Желаю выздоровления!

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о травме полузащитника клуба Рифата Жемалетдинова, который выбыл на длительный срок. Футболист повредил ахилл и восстановится только к следующему году.



«Насколько сильно скажется травма Рифата на амбициях Локомотива? Амбиций у клуба вообще нет. Он доволен быть на десятом месте. Амбиций нет! А Жемалетдинова очень жалко. Игрок он ценный. Желаю ему выздоровления!» — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



По предварительным оценкам от медицинской службы «Локомотива», футболист вернётся на поле не раньше весны 2023 года. Восстановление займёт от семи до девяти месяцев. «Локомотив» по итогам розыгрыша РПЛ сезона-2021/2022 оказался на шестой позиции в турнирной таблице.