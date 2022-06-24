В «Нижнем» прокомментировали информацию об интересе к хорвату Чуричу

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию об интересе команды к полузащитнику «Шибеника» Марио Чурича. Ранее информацию о переговорах российской команды о переходе 23-летнего футболиста сообщил «Чемпионат».

«Нет, Чурич не входит в список интересов «Нижнего Новгорода», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Чурич является воспитанником академии хорватского клуба «Хайдук». В «Шибенике» Марио оказался в 2019 году и за это время стал капитаном команды. В сезоне-2021/2022 Чурич принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив восемь голов и отдав две результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с «Шибеником» истекает по окончании следующего сезона.

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