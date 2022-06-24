Marca: подписание Месси принесло «ПСЖ» € 700 млн за год
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Подписание нападающего Лионеля Месси позволило французскому «ПСЖ» заработать около € 700 млн за год. Об этом сообщает Marca. По сведениям источника, сюда включены доходы с прав на имидж, маркетинга и проведения матчей.
По сведениям источника, также трансфер 35-летнего Месси позволил «ПСЖ» заключить 10 новых спонсорских контрактов и увеличить количество подписчиков в клубных соцсетях на 15 млн. «ПСЖ» впервые продал свыше миллиона футболок одного футболиста.
Сегодня, 24 июня, Месси празднует своё 35-летие. Он стал игроком парижан летом 2021 года на правах свободного агента. В 34 матчах за «ПСЖ» Лионель забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами действует ещё год.
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