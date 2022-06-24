Йоканович: «Динамо» — амбициозный проект. Нам необходимо раскрыть наш потенциал роста

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал назначение на пост наставника московской команды.

«Благодарю руководство «Динамо» за доверие. Меня радужно здесь встретили, я в комфортных условиях. Для меня это важный проект, у него большие амбиции, и у меня тоже большие амбиции. Надеюсь, что я буду успешен, что мне будет сопутствовать удача. В прошлые годы у команды были хорошие результаты. Мы ставим задачу развиваться. Я вступаю в новую эпоху своей карьеры. У «Динамо» есть потенциал роста, который нам необходимо раскрыть. Буду делать всё, что от нас зависит. Вся работа делается для наших болельщиков, которые для нас очень важны», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, о подписании контракта с 53-летним специалистом «Динамо» объявило неделю назад, 17 июня. Соглашение с Йокановичем подписано на год с возможностью продления ещё на два при выполнении определённых условий. Славиша занял место, ставшее вакантным после ухода Сандро Шварца.

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