Йоканович: отсмотрел много игр «Динамо». Клуб должен добиваться побед

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о подготовке к работе с новым клубом. Он поделился мнением о том, как команда играла до его прихода. Также специалист поделился ожиданиями от будущей работы с бело-голубыми.
«Я отсмотрел много игр «Динамо», посмотрел все забитые и пропущенные голы. Первым моим матчем был финал Кубка России. У команды была фаза, когда она показывала великолепный футбол, был отрезок хуже. Но у нас амбициозный стиль футбола, «Динамо» играло храбро. Я проповедую схожий стиль футбола. Мы будем пытаться найти потенциал роста, чтобы подняться на ступеньку выше. Надо найти баланс в команде. Во главу угла ставится результат. Клуб должен добиваться побед, после этого будем оттачивать всё остальное», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 24 июня 2022
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