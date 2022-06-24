Бувач объяснил причины назначения Йокановича на пост главного тренера «Динамо»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера команды.

«За последнее время мы заложили серьёзный фундамент. У нас есть потенциал для роста. Мы надеемся, что сможем радовать наших болельщиков. Йоканович с огромным опытом. Важно, что он будет пытаться сохранить баланс, при этом не отходя от стиля, атакующей игры и комбинационного футбола», — передаёт слова Бувача корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

53-летний Йоканович был официально назначен на новую должность 17 июня. Он занял вакантное место после ухода немецкого специалиста Сандро Шварца, который стал главным тренером «Герты». Под руководством Йокановича «Динамо» проведёт сезон в год своего столетия.

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