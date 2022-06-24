Йоканович: я не волшебник, но возможно «Динамо» будет сильнее, чем в прошлом сезоне

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выразил надежду на то, что в сезоне-2022/2023 команда будет выступать успешнее, чем в прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Кроме того, наставник рассказал о том, как проводилась трансферная работа, как наставник принимал в ней участие.
«Обсуждали вопрос трансферов с Бувачем ещё до моего прихода в клуб. У нас есть список имён, которые смогут усилить клуб. Возможно, наша команда будет сильнее той, что в прошлом сезоне. Я не волшебник, но сделаю всё, чтобы мы смогли успешно выступать», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Славиша Йоканович сменил на посту главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца, который покинул клуб по окончании прошлого сезона. Команда заняла третье место в Российской Премьер-Лиге, а также добралась до финала Кубка России.
- 24 июня 2022
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