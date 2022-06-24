Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» назвали главные трансферные цели на летнее окно

В «Динамо» назвали главные трансферные цели на летнее окно
Комментарии

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал ключевые цели трансферной работы клуба на нынешнее трансферное окно. Он рассказал о приоритетных позициях, которые нуждаются в усилении.

«Теоретическая вероятность, что Ордец будет играть присутствует. Но практическая, судя по его словам и его представителей, близится к нулю. Наша трансферная кампания в разгаре. Есть приоритетные позиции — центральный защитник, игроки в центр поля. Работа ведётся ежегодично и ежедневно. Есть списки, которые мы отрабатываем. Что касается наших взаимоотношений с нероссийскими клубами — было напряжение, заминки. Это касается и платежей, и решения ФИФА. Но мы сможем адекватно укомплектовать нашу команду. Усиление — наше стратегическая цель», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
Йоканович: «Динамо» — амбициозный проект. Нам необходимо раскрыть наш потенциал роста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022