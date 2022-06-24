В «Динамо» назвали главные трансферные цели на летнее окно

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал ключевые цели трансферной работы клуба на нынешнее трансферное окно. Он рассказал о приоритетных позициях, которые нуждаются в усилении.
«Теоретическая вероятность, что Ордец будет играть присутствует. Но практическая, судя по его словам и его представителей, близится к нулю. Наша трансферная кампания в разгаре. Есть приоритетные позиции — центральный защитник, игроки в центр поля. Работа ведётся ежегодично и ежедневно. Есть списки, которые мы отрабатываем. Что касается наших взаимоотношений с нероссийскими клубами — было напряжение, заминки. Это касается и платежей, и решения ФИФА. Но мы сможем адекватно укомплектовать нашу команду. Усиление — наше стратегическая цель», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 24 июня 2022
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