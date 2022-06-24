В «Динамо» объяснили, почему клуб решил сыграть с «Амкалом»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о причинах московской команды провести товарищеский матч с любительской командой «Амкал». Встреча состоится 25 июня на «ВТБ Арене» в Москве.

Мы часть индустрии развлечений. Матч с «Амкалом» призван привлечь аудиторию. Медиафутбол — популярная история. Хотим поучиться тому, что делают коллеги из медиафутбола. К тому же, «Амкал» обладает определённым спортивным уровнем. Мы согласовали этот вопрос со спортивным штабом. Участие Овечкина очень вероятно, сегодня мы подписали контракт. Это великий спортсмен, который забил голов больше, чем Роналду. Будем надеяться, что он не подведёт, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее стало известно, что за «Динамо» в этой игре выйдет российский хоккеист Александр Овечкин. Для этого он подписал контракт с командой на один матч.

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