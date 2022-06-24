В «Динамо» рассказали, когда ждут возвращения Шиманьского в команду
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об игроках, которые приняли решение покинуть клуб. Кроме того, он назвал предварительные сроки, в которые в расположение команды должен вернуться полузащитник Себастьян Шиманьски.
«У Плиева контракт истекает, контракт не продлеваем. Благодарим его за вклад, который он внёс в коллектив. Он большой профессионал и хороший человек. Что касается Шиманьского, то Бувач предоставил сборникам дополнительный отдых. Ожидаем, что Шиманьски вернётся в расположение команды к намеченному сроку», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Московское «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место в Российской Премьер-Лиге. Также команда добралась до финала Кубка России.
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