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Йоканович высказался о соперничестве «Динамо» со «Спартаком»

Йоканович высказался о соперничестве «Динамо» со «Спартаком»
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Новый главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о соперничестве со «Спартаком».

«У нас не так много времени, сборы короткие. Но команда подошла к ним в хорошей форме, я могу сразу приступить к работе. Другие команды в таком же положении. Это время мы должны правильно использовать, чтобы подготовить «Динамо» к старту чемпионата

Предпочитаю есть мясо, а не жарить его. Чтобы подвести итоги разговорам про «жарить мясо» и красный цвет — у меня было много дерби за карьеру. Я вас понимаю, но это больше юмор. В «Партизане» нельзя было есть красные помидоры из-за «Црвены Звезды». «Спартак» — большой клуб. Мы должны отталкиваться от этого. Если говорить о противостоянии, то во главу угла должна ставится наша игра», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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