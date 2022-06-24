Йоканович высказался об участии молодых игроков в матчах за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о двух молодых футболистах команды — полузащитнике Арсене Захаряне и нападающем Константине Тюкавине.

«Надо говорить не о возрасте игрока. Когда Шварц доверял Захаряну и Тюкавину, он смотрел не на их возраст, а на их качества. Я тоже буду смотреть на потенциал молодых игроков. Футболист должен быть не только готов технически, но и обладать нужной психологической подготовкой. Я готов и открыт к этому. Я уже доверял молодым и развивал их», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Йоканович возглавил «Динамо» 17 июня. 53-летний специалист сменил на этом посту Сандро Шварца: немецкий тренер покинул динамовцев и возглавил «Герту».

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