Фанаты ЦСКА приняли решение о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID

Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте матчей предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги в связи с введением Fan ID в турнире.
«Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID.
Как бы ни развернулись события, сколько бы трудностей ни возникло с организацией альтернатив деятельности нашего движения — оно продолжит жить и активно существовать. Мы будем поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить нашим идеалам и принципам!» — говорится в заявлении фанатского движения.
Напомним, ранее такое же решение приняли в московском «Динамо». Фанаты решили не посещать матчи РПЛ.
- 24 июня 2022
-
16:23
-
16:15
-
16:12
-
16:12
-
16:09
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:51
-
15:43
-
15:38
-
15:35
-
15:28
-
15:22
-
15:18
-
15:15
-
15:13
-
15:07
-
15:04
-
14:59
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:46
-
14:45
-
14:41
-
14:36
-
14:32
-
14:29
-
14:26
-
14:26