В «Динамо» рассказали о сложностях работы на трансферном рынке

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, с какими трудностями клуб столкнулся при работе на трансферном рынке.

«Некоторые рынки для нас сейчас нежелательны. Мы всегда отдавали приоритет российскому рынку. По стоимости наш российский костяк — номер один в РПЛ. Это подтверждает, что мы уделяли максимальное внимание внутреннему рынку. Есть позиции, которые мы не можем найти на нашем рынке, поэтому мы обращали взгляд на международный рынок. Есть те, кто готов сюда ехать — Южная Америка, Африка, Сербия, азиатские страны. По РПЛ мы видим, что скандинавы уезжают, поэтому делаем для себя выводы. Долгосрочная стратегия подразумевает усиление состава», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам из российских команд приостанавливать свои контракты с командами до лета 2023 года. Это решение связано с ситуацией на Украине. Ранее это правило действовало до окончания сезона-2021/2022, но было продлено.

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