Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йоканович — о чемпионстве с «Динамо»: я не верю в чудеса — верю в работу

Йоканович — о чемпионстве с «Динамо»: я не верю в чудеса — верю в работу
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о том, как клуб может стать чемпионом России по футболу. Он рассказал, как именно намерен добиваться реализации этой задачи. Кроме того, специалист рассказал о том, как проходило общение с заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем.

«Я не верю в чудеса, я верю в работу, в амбиции. Это стоит на первом месте. Верю в дисциплину и самоотдачу. Мы будем делать всё, чтобы бороться за титул.

Бувача я впервые в своей жизни увидел в этот четверг. Мы честно общались последние недели. Это честь — работать с ним в одной связке. Но сейчас я сконцентрирован на работе в клубе», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
Бувач объяснил причины назначения Йокановича на пост главного тренера «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022