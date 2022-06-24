Йоканович — о чемпионстве с «Динамо»: я не верю в чудеса — верю в работу
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о том, как клуб может стать чемпионом России по футболу. Он рассказал, как именно намерен добиваться реализации этой задачи. Кроме того, специалист рассказал о том, как проходило общение с заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем.
«Я не верю в чудеса, я верю в работу, в амбиции. Это стоит на первом месте. Верю в дисциплину и самоотдачу. Мы будем делать всё, чтобы бороться за титул.
Бувача я впервые в своей жизни увидел в этот четверг. Мы честно общались последние недели. Это честь — работать с ним в одной связке. Но сейчас я сконцентрирован на работе в клубе», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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