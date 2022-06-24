Йоканович: да, Фомин промахнулся с пенальти в финале Кубка, но он — наш лидер

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о полузащитнике Данииле Фомине и вспомнил эпизод, когда хавбек промахнулся с 11-метровой отметки в концовке матча со «Спартаком» (1:2) в финале Кубка России.

«Я видел промах Фомина с пенальти, но до этого он забил все [11-метровые]. Даниил — лидер нашей команды. Вопрос капитана я решу позже», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 25-летний Фомин промахнулся с пенальти в добавленное время игры со «Спартаком», хотя в предыдущих матчах реализовал все удары с «точки». Сразу после его промаха прозвучал финальный свисток, ознаменовавший победу красно-белых в Кубке России. В минувшем сезоне Даниил принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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