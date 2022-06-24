Гафин: нашли оригинал документа, подтверждающий, что столетие «Динамо» — настоящее

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о предстоящем столетии клуба, которое будет праздноваться в апреле 2023 года.



«Мы нашли оригинал документа, подписанный Дзержинским, который подтверждает, что наше столетие — это настоящее столетие», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, тема столетий футбольных клубов Москвы активно поднялась после празднования соответствующей даты московским «Спартаком» этой весной. Стороны спорили о точной дате 100-летия красно-белых. Руководство «Локомотива», который также будет праздновать 100-летие в 2023 году, прибегло к помощи специальной группы, определившей точную дату основания клуба. Они подтвердили информацию о 100-летии «Локомотива» в следующем году.

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