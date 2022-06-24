В «Динамо» сообщили, что Puma останется техническим спонсором команды

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что Puma продолжит поставлять экипировку для московского клуба. Ранее ряд поставщиков формы сообщили о прекращении сотрудничества с командами Российской Премьер-Лиги.
«Мы остаёмся с Puma. Ожидаем её прибытия до начала сезона. Форма похожа на нашу форму прошлого сезона, но немного отличается.
На столетие у нас большая программа мероприятий. Внутри мы её согласовываем. Возможно, у нас будет уникальная форма к матчу на столетие. Думаем о медиапроектах. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», — передаёт слова Пивоваров корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В прошлом сезоне московское «Динамо» пробилось в финал Кубка России по футболу. Там команда проиграла «Спартаку» со счётом 1:2. Также бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 24 июня 2022
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