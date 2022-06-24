«ВКонтакте» покажет товарищеский матч «Динамо» с «Амкалом»

Социальная сеть «ВКонтакте» проведёт трансляцию товарищеского матча между «Динамо» и «Амкалом» на платформе VK Видео. Встреча состоится завтра, 25 июня. Трансляция матча будет доступна для подписчиков группы «Динамо» во «ВКонтакте».

Напомним, это игра станет для «Динамо» первой под руководством главного тренера Славиши Йокановича, который возглавил команду 17 июня. Также за москвичей сыграет российский хоккеист Александр Овечкин, подписавший контракт с командой на одну встречу. 36-летний спортсмен выйдет на матч в футболке с номером 3, под которым за «Динамо» играл его отец Михаил.

Игра пройдёт на «ВТБ Арене» и станет первым матчем летнего межсезонья для динамовцев в рамках подготовки к сезону-2022/2023. Зрители увидят представление нового тренерского штаба, челленджи с участием игроков команд и болельщиков, награждения лучших игроков прошедшего сезона, а также смогут получить сюрпризы и подарки. Кроме того, пользователи смогут следить за активностью игроков «Амкала» в соцсети «ВКонтакте»: в сообществе команды появятся дополнительные материалы с матча.

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