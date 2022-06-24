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Сёмин прокомментировал новость о возможном матче сборной России с Саудовской Аравией

Сёмин прокомментировал новость о возможном матче сборной России с Саудовской Аравией
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Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что сборная России осенью может провести товарищескую встречу с национальной командой Саудовской Аравии. Ранее «Чемпионату» стало известно, что Российский футбольный союз занимается активной проработкой этого варианта.

«Отлично, что РФС рассматривает варианты проведения товарищеских матчей. Дай бог, чтобы получилось сыграть. Надо поддерживать международные отношения, нужно играть обязательно», — сказал Семин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России на данный момент отстранена от международных соревнований. Кроме того, в них также не могут выступать и российские клубы. В связи с этим национальная команда ищет варианты для проведения товарищеских встреч.

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