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Вячеслав Быков оценил решение Овечкина сыграть за футбольное «Динамо» в матче с «Амкалом»

Вячеслав Быков оценил решение Овечкина сыграть за футбольное «Динамо» в матче с «Амкалом»
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал желание Александра Овечкина провести футбольный матч за московское «Динамо». Он выйдет на одну игру с «Амкалом», эта встреча будет носить выставочный характер.

«Любые действия со стороны именитых спортсменов, привлекающие к спорту, дают положительную динамику и хорошую пропаганду для того, чтобы люди занимались спортом. Не могу судить о футбольных качествах Овечкина, но в бытность хоккеисты были хорошими футболистами, умели играть в футбол», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, завтра, 25 июня, московское «Динамо» проведёт выставочный матч, в рамках которого сыграет с «Амкалом».

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