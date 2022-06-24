Нападающая «Зенита» Ана Диаш: женский футбол в России становится более разнообразным

Португальская футболистка петербургского «Зенита» Ана Диаш рассказала об изменениях в женском футболе, которые она ощутила за время, проведённое в России.



«Мне кажется, женский футбол в России быстро растёт и развивается. Даже за такой короткий срок заметно, что всё чаще команды стараются больше владеть мячом, показывать красивую комбинационную игру, а не просто «бей-беги». Футбол становится более разнообразным, потому и следить за ним теперь интереснее», — приводит слова футболистки официальный сайт петербургского клуба.



Ана Диаш заключила контракт с «Зенитом» в марте 2021 года. В нынешнем сезоне с девятью мячами она занимает второе место в списке бомбардиров. Следующий матч «Зенит» проведёт 8 июля с московским «Локомотивом».

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